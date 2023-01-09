Kadıköy’de Aslan şov

Süper Lig'in 18. haftanın maçında dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendi, farkı 4 puana çıkardı. 28'de Barış Alper'in bomboş pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşta topu farklı şekilde auta gitti. 32'de Mertens'in kullandığı kornerde Osayi-Samuel'den sekerek terse açılan meşin yuvarlağa gelişine vuran Oliveira topu ağlarla buluştu: 0-1. 37'de Arao'nun vuruşunda Muslera topa iki hamlede sahip oldu. 45+7'de Rashica'nın ceza sahası için sağ çaprazından vuruşunda kaleci Altay, topu kornere çeldi.



ICARDI'DEN HARİKA GOL

78'DE Midtsjö'nün pasında topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Kerem'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 86'da Dubois, İrfan Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonrasında İrfan Can'ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. 90+10'da Osayi-Samuel'in pasını değerlendiremeyen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kendi sahasına gönderdi. Araya girerek topa yetişen Icardi, rakiplerini geçerek ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 0-3. Mücadele 3-0 Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.







Sakatlığının ardından ligde 3 maç sonra derbide görev alan Icardi, Fenerbahçe'ye karşı da bir gol atarak bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti.







3 İSİM KADRODA YOKTU

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tek oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sona eren ve bireysel çalışmalara başlayan Pedro, derbi maç kadrosuna dahil edilmedi. Pedro'nun haricinde Alioski ile İsmail Yüksek de teknik ekip kararıyla, kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres, 16 maç sonra formasına kavuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalan Peres, Galatasaray derbisine yedek soyundu.



DÜNYA İZLEDİ

SPOR Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisini toplam 222 basın mensubu takip etti. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karda şıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bu önemli müsabakaya basının ilgilisi de yoğundu. Derbiyi 145 muhabir, 26 kameraman ve 44 foto muhabiri olmak üzere toplam 222 basın mensubu akredite yaptırdı. Karşılaşmayı ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 3, Romanya'dan 3 ve Hollanda'dan 1 basın mensubu takip etti.



YEDİ İSMİN İLK FENER DERBİSİ

Galatasaray'da 7 futbolcu, ilk kez Fenerbahçe ile oynanan bir derbi maçta forma giydi. Leo Dubois, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey ve Alper Barış Yılmaz, Galatasaray kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı.