Kaf-Kaf mucizesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u son saniye üçlüğüyle 104-102 yenerek mucizevi bir galibiyet elde etti. Maça çok iyi başlayan ve Jaylon Brown'un 3 sayılık basketlerle 7'te 7 isabet yakaladığı bölümde aradaki farkı 14 sayıya (26-12) çıkaran Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece önünde ilk periyodu 33-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Kaf-Kaf karşısında Büyükçekmece Basketbol, Weber ve Harris'le aradaki farkı 2 sayıya indirdi: 39-37. Konuk takım son dakikada Maxim'in 3 sayılık basketiyle 49-49 eşitliği sağlamasına rağmen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 52-49 önde gitti.



MAÇIN SON ANLARI NEFES KESTİ

Üçüncü periyoda üst üste 3 sayılık basketlerle başlayan ve 58-55 üstünlük kuran Onvo Büyükçekmece Basketbol, 25. dakikayı da 64-62 önde geçti. Bir ara aradaki farkı 10 sayıya (67-77) çıkaran konuk ekip, periyodu 80-76 üstün bitirdi. Son çeyreğin başında konuk ekibin üstünlüğünü sürdürdüğü müsabakanın son 2 dakikasına 96-96 eşitlikle girildi. Ev sahibi ekibin 99-98 öne geçtiği bölümde son hücumda Jaylon Brown'la 3 sayılık basket bulan Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 104-102 galip ayrıldı.





JAYLON BROWN'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

PINAR Karşıyaka'nın Amerikalı guard'ı Jaylon Brown Büyükçekmece maçının yıldızı oldu. Brown, zorlu karşılaşmada 36 sayı, 2 ribauntluk performans sergilerken son saniyede attığı üçlükle de galibiyette önemli rol oynadı. Ligde altı maçlık serinin ardından geçen hafta deplasmanda Bahçeşehir'e yenilerek yara alan Pınar KSK, Büyükçekmece galibiyetiyle yeniden üst sıraları zorlamaya başladı.

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