Petkimspor ağır yaralı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'a farklı yenilerek yara aldı: 86-55. Karşılaşmanın ilk periyodunda ilk dakikalar karşılıklı basketlerle geçilirken bu bölümü Aliağa ekibi 20-15 yenik kapattı. Ev sahibi G.Antep Basketbol ikinci çeyrekte farkı daha da açınca Petkim soyunma odasına 46-34 geride girdi. Aliağa Petkim, Dotson ve Miller'ı tutamayınca üçüncü periyot ev sahibi G.Antep Basketbol'un 66-31 üstünlüğü ile geçildi. Son bölümde gardı iyice düşen İzmir ekibi maçı 86-55 kaybederek büyük yara aldı.

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