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Petkimspor ağır yaralı

Basketbol Süper Ligi’nde Aliağa ekibi, deplasmanda Gaziantep Basketbol’dan 31 sayı fark yedi, hüsran yaşadı

9.1.2023

Petkimspor ağır yaralı
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'a farklı yenilerek yara aldı: 86-55. Karşılaşmanın ilk periyodunda ilk dakikalar karşılıklı basketlerle geçilirken bu bölümü Aliağa ekibi 20-15 yenik kapattı. Ev sahibi G.Antep Basketbol ikinci çeyrekte farkı daha da açınca Petkim soyunma odasına 46-34 geride girdi. Aliağa Petkim, Dotson ve Miller'ı tutamayınca üçüncü periyot ev sahibi G.Antep Basketbol'un 66-31 üstünlüğü ile geçildi. Son bölümde gardı iyice düşen İzmir ekibi maçı 86-55 kaybederek büyük yara aldı.
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