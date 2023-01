Tribünlerden derbiye özel koreografi

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nda Galatasaray maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi. Maraton tribününde, efsane futbolculardan Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Basri Dirimlili'nin görsellerinin her iki yanında sarılacivert pankart üzerine "Çubuklu Ruhuyla" yazarken, kale arkası tribünlerde de, "Çubukluyla Yapılanlar Sonsuzlukta Yankılanır" ve "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazıları yer aldı. İstanbul siluetinin bulunduğu dev koreografi sonrası her iki takımın sahaya çıkışında sarı-lacivert konfetiler atıldı. İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda G.Saray taraftarlarının tribündeki yerini alamadığı derbi mücadelesinde, deplasman taraftarlarının yer aldığı tribünde de Fenerbahçe taraftarları yer aldı.





BAKAN KASAPOĞLU DA İZLEDİ

Derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile beraber takip etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da maçı izleyenler arasındaydı. Maç için yoğun güvenlik önlemi alındı. Stat çevresi tamamen boşaltılırken, taraftarlar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan sonra stat çevresine alındı. Derbi için çok sayıda polis görev yaptı.







ON BİRLERE İNCE AYAR

SPOR Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren ezeli derbide Fenerbahçe ve Galatasaray'da kadrolar değişti. Ev sahibi Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynanan Antalyaspor maçından farklı olarak tek değişiklikle Kadıköy'de sahaya çıktı. Jesus, savunmada Lincoln'ün yerine Gustavo'ya şans verdi Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk, üç önemli değişiklikle derbiye çıktı. Savunmada Van Aaanholt'un yerine Boey, orta alanda Midtsjo yerine Oliveira, Gomis'in yerine de Kerem on bire dahil oldu. Son üç müsabakada ilk on birde sahaya çıkan ve bu süreçte üç gol atan Gomis'in yerine Barış ileri uçta forma giydi.