Weghorst bilmecesi

BEŞİKTAŞ, önceki gün evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını gösterirken, Weghorst gelişmesi hevesleri kaçırdı. Yıldız oyuncu, 45+6. dakikada attığı golün ardından tribünlere doğru "bye-bye" anlamına gelen hareketle sevincini yaşadı. Bu gelişmenin ardından kafalardan takımdan ayrılıyor mu düşüncesi geçerken, oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada "Sadece bir sevinçti" dedi.



FRANSIZ BASINI SERVİS ETTİ

ANCAK Fransız basınından dün bomba bir haber gündeme düştü. Premier Lig devi Manchester United'ın Hollandalı golcü için devreye girdiği ve Burnley ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Burnley bize gelir ve şartlarımıza uygun bir teklif iletirse Weghorst gidebilir, diğer türlü sezon sonuna kadar bizim oyuncumuzdur" demişti. Kazancı'nın bu açıklamasının ardından böyle bir iddianın ortaya atılması sonrası gözler İngiltere'ye çevrildi. Yıldız futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, yönetim golcü arayışlarına başladı.





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