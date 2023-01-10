Akademi zorunluluğu geliyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin de ana paydaşı olduğu 'WinterLeague Convention hosted by Antalyaspor'a (WL Convention) katıldı. Türkiye'ye uygun melez bir altyapı modeli oluşturmak istediklerini dile getiren Başkan Büyükekşi, "Futbol Akademisi projesiyle futbolumuzun gelişiminin önünü açmış olacağız" dedi.

Büyükekşi, "Bu anlamda önümüzdeki hafta Hollanda'ya gidiyoruz. Yurtiçinde ise incelemelere Süper Lig kulüplerimizle başladık. Önce altyapı antrenörü eğitimiyle başlayacağımız projemizde, gelecek sezon Süper Lig'e ondan sonraki sezon ise TFF 1. Lig'e akademi zorunluluğu getireceğiz. Tüm kulüplerimizi tesis olarak birbirine yakın bir seviyeye getirmek istiyoruz. Yetenekli ve başarılı futbolcular yetiştirecek hale getirerek, kendi öz kaynaklarına eğilmelerini amaçlıyoruz" dedi.