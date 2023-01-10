Jorge Jesus sınıfta kaldı

SÜPER Lig'in 18. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı. Ligdeki son 5 maçın 3'ünü kaybederek 9 puan yitiren ve düşüş periyoduna giren sarı-lacivertliler, gol yollarında da son dönemde etkisiz kaldı. Ligin ilk 13 haftalık bölümünde 35 gol atarak 2,6 ortalama yakalayan Fenerbahçe, son 5 maçta ise attığı 7 golle bu istatistiğinin 1,4'e düşmesine engel olamadı. Kanarya'da derbi yenilgisinin faturası ise teknik direktör Jorge Jesus'e kesildi. Bu sezon derbilerde galibiyetle tanışamayan Jesus, bu maçlarda oynattığı futbolla da sınıfta kaldı. Başlangıç planını yanlış yaptığı ve rakibi iyi analiz etmediği gerekçesiyle eleştirilen Jesus'un maç içi hamleleri de beğenilmedi.

DERBİ KAYBININ NEDENLERİ;

1- Bu sezonki 3 derbi karşılaşmasında da üçlü defansı tercih eden Jesus'un üçlü sistem inadı taraftar tarafından da sert bir şekilde eleştirildi. Dörtlü defans ile son haftalarda galibiyetler kazanan Fenerbahçe'ye üçlü sistem yaramıyor.

2- Uygulanan ofsayt taktiği Galatasaray karşısında tutmadı. Hızlı hücum oyuncularına sahip olan sarı-kırmızılılar, sarılacivertlilere zor anlar yaşattı.

3- Stoperler oyuna giremedi, orta saha ile bağlantı koptu. Baskı karşısında ileri alana atılan uzun toplarda dönenleri toplayamadılar.

4- Oyuncu değişiklikleri çok geç gerçekleşti. Valencia ve İrfan oyuna girmek için 70 dakika bekledi.

5- Pas kalitesi yüksek ve bireysel yeteneğe sahip Emre Mor ve Arda Güler gibi oyuncular süre almadı.

6- Kadıköy'de taraftarlar suskun kaldı. Atmosfer rakibi baskı altına almaya yetmedi