Manisa FK’da gündem yoğun

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off savaşı veren Manisa FK'da gündem dış transfer. Siyah-beyazlılar, zorlu geçecek ikinci yarı maratonunda hedefe varmak için orta sahaya takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Levent Eriş'in talebi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, sezonu kapatan kaptan Nizamettin'in yerine orta alanın göbeğine, hücum gücünü artırmak için de sağ kanada mutlaka iki takviye yapacak. Ara transferde hata yapmak istemeyen Manisa ekibi, kadroya katılacak oyuncular konusunda ince eleyip sık dokuyor. Bu arada 14 Ocak Cumartesi günü Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Manisa FK'da teknik direktör Eriş, golcü oyuncu Adem Büyük'ü zorlu maça özel olarak hazırlıyor.

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