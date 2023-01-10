Soma altın buldu

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, futbolcu satışlarından kasasını doldurmaya devam ediyor. Geçen sezon devre arasında Erkul Küçük ve Yasin Abdioğlu'nu 1461 Trabzon FK'ya satıp kasasına 2 milyon TL koyan Siyah İnciler, bu sezon da Yılmaz Ceylan'ı Karşıyaka'ya gönderdi, 1.5 milyon TL bonservis kazandı. Siyahbeyazlı kulüp, teknik patron Burhanettin Basatemur yönetiminde alt liglerden bulup keşfettiği oyuncuları parlatıp, satarak kasasına önemli gelirler koyuyor.

İLK YILINDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2020-2021 sezonunda Manisa ekibi Yunusemre Belediyespor'dan transfer dilen 23 yaşındaki Yılmaz Ceylan da siyah-beyazlı formayla başarılı bir performans sergiledi ve transferin gözdesi oldu. Iğdır FK ve Düzcespor'un peşinden koştuğu genç hücum oyuncusu, yetiştiği Karşıyaka'ya transfer olurken, kulübüne de 1.5 milyon TL'lik bir bonservis kazandırdı. Yılmaz, ilk sezonunda 3. Lig'de şampiyonluk yaşadığı Somaspor'da 2 sezondur da 2. Lig'de kadronun değişmez ismi oldu.

ÜMİT YÖNEY