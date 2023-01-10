Zaferin mimarı

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Beşiktaş'ı deviren, Başakşehir'e 7 atan Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi de Kadıköy'de 3 farkla yıktı. Okan Buruk, Fenerbahçe zaferinin mimarı olarak gösterildi. Hem çıkardığı 11 hem de yaptığı hamlelerle Jorge Jesus'u mat eden genç hoca, büyük maç karnesiyle tam not aldı. Otoriteler tarafından övülen ve kariyerinin zirvesine çıkartılan Buruk, derbi performansıyla alkış aldı. Fenerbahçe'nin arkada verdiği boşlukları hesaba katarak farklı bir 11 ile sahaya çıkan Okan hoca, Kerem'i yeniden 11'e aldı. Orta sahada görevlendirdiği Oliveira gol atarken, ikinci yarıda maça dahil ettiği Icardi de 1 gol, 1 asistlik performansıyla fark yarattı. Geçen sezon yuhalanan Berkan'ı 11'e monte eden ve oldukça yüksek performans alan Buruk, iki dünya yıldızı Icardi ve Gomis'i de yedek kulübesinde oturtmaya ikna ederek Barış Alper Yılmaz'ı forvette oynattı.

RAKİPLERİNE YENİLMEDİ

Başarılı hoca, puan cetvelindeki en yakın 6 rakibine de yenilmezken bu maçlardan 14 puan çıkardı. Trabzon'u elinden kaçıran Aslan, Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla yendi, Başakşehir'e ise tam 7 gol attı. 4. sıradaki Adana Demir'le berabere kalan Aslan, Konya'yı da 2-1'lik sonuçla geçmişti.

ICARDI ŞOV

GALATASARAY'IN Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği karşılaşmada son golü kaydeden Mauro Icardi, son 5 maçta 9 gole katkı sağlayarak taraftarı memnun etmeyi başarırken derbi performansıyla da Avrupa basınında geniş yer buldu. News Rebeat'ta, "Mauro Icardi'den klasik Türk derbisinde 15 dakikalık gazap! Asist, şık bir gol ve tartışmalı gol sevinci" denildi. İspanyol basınından Infobae'nin dev derbiyle ilgili sayfasında, Mauro Icardi'nin gol sevincine dikkat çekildi. Arjantinli santrforun, Lionel Messi'nin Real Madrid'e attığı gollerden sonra yaptığı sevinci taklit ettiği belirtildi.