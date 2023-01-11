Altay filede yüksek uçuyor

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla alkış alan Altay Kadın Voleybol Takımı, oynadığı son iki maçtan da galibiyetle ayrılarak topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı. Gözünü üst sıralara diken İzmir ekibinde Voleybol Şube Sorumlusu Hasan Tahsin Karahan önemli açıklamalarda bulundu. Altay'ın her branşta yarışmacı takımının olması gerektiğine inandıklarını belirten Karahan, "Voleybolda bu sene hedefimiz ligi bitirebileceğimiz en üst sırada bitirmek. Şartlar oluşur ve şansımız iyi giderse Play- Off oynamak istiyoruz. En az 2 sene üst lige yükselme hedefimiz bulunmuyor" dedi.

PLANLAR UZUN VADELİ

Karahan, "Altyapı yapılanma süreci hariç 5 senelik bir plan belirledik. A takıma altyapımızdan daha çok sporcu çıkarmak ve onlarla yürümek istiyoruz. Hedeflerimizi ve çalışmalarımızı gören birçok sporcu bize katılmak için haber gönderiyor" ifadelerini kullandı.

BERKE ÖZBAY