Ege ekiplerinin işleri çok zor

Spor Toto 1. Lig'de hafta sonu başlayacak ikinci yarı öncesinde, Antalya kampında 1. Lig ekiplerini takip eden Yeni Asır Gazetesi Yazarı Hayri Ülgen Ege ekiplerini mercek altına aldı. Ligde Play- Off mücadelesi veren Bodrumspor, Manisa FK, Göztepe ve Altay'ın yanı sıra ligin ilk perdesini ateş hattında kapatan Denizlispor ve Altınordu'yu değerlendiren Ülgen, iki Egelinin de işinin çok zor olduğunu vurguladı. Altınordu bu sezon beni hayal kırıklığına uğrattı diyen Ülgen, "Sezon başında teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ayrılığı, Ufuk hocanın gelişiyle aşı tutmadı. Ünal hocanın gelişiyle takımda değişiklik yapıldı. Altınordu'da kadro eksikliği ve yetersizliği had safhada. Ahmet İlhan Özek'e destek olacak bir golcü lazım. İki-üç futbolcu almazsa ve hemen toparlanmazsa ikinci yarıda çok büyük sıkıntı yaşayacaktır. Birinci ligde tam 4 takımın düşeceğini düşünürsek Altınordu'nun da geleceği hiç iç açıcı olmaz" ifadelerini kullandı.

TRANSFER YASAĞINI KALDIRMALI

Denizli'nin en büyük sorunu ekonomik olduğunu belirten Ülgen, "Sezona sancılı başladı. Giray Bulak gelişiyle takıma bir heyecan kattı ve son 5 maçta kazanılan 9 puan bir anda Denizlispor'u komadan kurtardı. Ancak Denizlispor'un transfer yasağını açması şart. yBu kadro Denizlispor'u ligde tutar mı; 'Bir mucize." Çünkü Giray Bulak'ın elindeki kadro ancak bu kadar başarı elde edebilir, bir istikrarı olmaz. Dost acı söyler" dedi.

ALTAY AYAKTA DURUR

ALTAY'DA oyuncular eksik, kadro dar, ekonomik sıkıntılar da çok büyük ama pes etmeyen bir teknik direktörü Sinan Kaloğlu ve yönetimi var. Gerçekten de ilk yarıda gençlerin ve tecrübelileri harmanlayan bir oyun şekliyle herşeye rağmen başarılı olan bir Altay vardı. Kim ne derse desin, 41 yaşındaki kaptan İbrahim Öztürk'ün tecrübesi, 38 yaşındaki Marco Paixao'nun ilerleyen yaşına rağmen attığı goller, yine 41 yaşındaki Murat Uluç'un futbola dönerek abilik yapması takımı ateşledi. Altay, Antalya kampında çok iyi bir çalışma azmi yakalayan bir takım görünümü verdi. Eğer bu istek, bu arzu, ikinci yarıya taşınırsa taraftar da takıma dönerse, yönetim de biraz özverili olursa, Altay ikinci yarıda korkulu rüya yaşamaz. İbrahim Öztürk'ün abiliği, ileride Paixao'nun attığı gollerle, Ceyhun'un da orta sahada verimli olması ve gençlerin de önemli katkısıyla bu takım ayakta durur.

GÖZTEPE'YE ACİLEN 3-4 TRANSFER ŞART

GÖZTEPE gerçekten bu sezon inişli-çıkışlı bir ilk yarı yaşadı. Sezon başında başladığı hocayla sonunu getiremeyip, Ekrem Dağ ile yoluna devam etmeye başladı. Aslında Göztepe iyi bir takım. Ancak sezon başındaki yanlışlıklar, yanlış transferler diğer takımlardan Göztepe'yi biraz daha geriye itti. Göztepe takımının yaz döneminde yeni bir değişimle yüzde 70'i satıldı. Ama bu satışta yaşanan bazı gecikmeler, bazı yanlış transferler başarısını da engelledi. Bunun yanında yarıda kalan Altay maçından sonra alınan hükmen yenilgi cezası takımı ve tüm futbolcuları da etkiledi. Göztepe ikinci yarıda seyircisine tekrar kavuşunca, 3-4 tane çok iyi takviye ile çıkış yapabilir. Ancak Yasin'e endeksli olarak hücumda etkili bir santrfor ve orta sahada iki oyuncunun takviye edilmesi şart. Yoksa Göztepe'nin Play-Off şansı zayıf olur

BODRUMSPOR İLK 7 HEDEFİNDEN SAPMAZ

BODRUM'UN Antalya kampında çok güzel bir çalışma sistemi gördüm. Takım içerisinde gerçekten güzel bir arkadaşlık var. Teknik direktör İsmet Taşdemir oldukça disiplinli. Sürekli futbolcularına ilk yarıyı unutmaları ve 2. yarıda bambaşka bir Bodrumspor'un olması gerektiğini aşılıyor. Taşdemir bire bir sohbetimizde bir sürprize imza atmak adına ilk iki için de çalıştıklarını belirtirken futbolcular da, "Biz bu ligi sevdik ama inşallah misafir oluruz" esprileri ile inançlarını gösteriyorlar. Orgill sakatlık yaşamazsa hücuma zenginlik kadar. Jahovic'in gitmesi isabetli bir karar oldu. Bodrum hedefinden şaşmaz ve sezon sonunda ilk 7 arasında da yerini bulur.

MANİSA FK YARIŞIN İÇİNDE HER ZAMAN OLUR

MANİSA FK sezon başında genç bir kadro kurdu. Ve iki önemli isimle çalışmaya başladı. Biri teknik direktör Levent Eriş, öbürü de Levent Devrim. Devrim ile son haftalarda yollarını ayırdılar ama sezon başında planlanan yapılanma Levent Eriş ile devam etti. Bilhassa genç oyuncuları, başta Ayberk olmak üzere doğru yerde, doğru zamanda oynatarak takıma kazandırdılar. Levent hocamla görüşmemde, ilk yarı hedeflerini tutturduklarını, ikinci yarıda ise Play-Off'un içinde olacaklarını söyledi. Eğer Adem Büyük ile birlikte gol yollarında biraz daha aktifleşirse, yıl sonunda 'Ben de bu yarışın içinde varım' diyen bir Manisa FK görürüz.

HAYRİ ÜLGEN