Pınar KSK Avrupa aşkına

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabına kalan Pınar Karşıyaka, bugün çok zorlu bir maça çıkacak. Play-In etabı ilk maçında deplasmanda UCAM Murcia'ya 97-92 yenilen Pınar Karşıyaka, İspanyol rakibini bugün Avrupa'da tamam ya da devam niteliğindeki rövanşta ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Yeşilkırmızılılar, rakibini yenerse seriyi 17 Ocak'ta İspanya'da oynayacak üçüncü ve son maça taşıyacak. Temsilcimiz mağlubiyet durumunda ise son 16'ya kalamadan Avrupa macerasına bu sezon veda edecek.

İZMİR EKİBİ İLK PEŞİNDE

İspanyol rakibi Murcia'yla şimdiye kadar oynadığı üç maçı da kaybeden Pınar Karşıyaka, bugün ilk galibiyetini alarak seriyi uzatmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2021'de final oynayan Pınar Karşıyaka, geçen sezon yine Play-In etabında Tenerife'ye elenmişti. Yeşil-siyahlı yönetim kritik maçın bilet fiyatlarını öğrenci 40, tam 70, VIP koltuklar 250-350 lira olarak belirledi.

KOZU TARAFTARLARI

Yeşil-kırmızılı ekibin kritik Avrupa sınavında en büyük kozu taraftarları olacak. Pınar Karşıyaka taraftarlarının bugün salonu tamamen doldurması bekleniyor. İzmir ekibi Basketbol Süper Ligi'nde ise geçen hafta sonu Büyükçekmece'yi sahasında son saniye üçlüğü ile yenerek mucizevi bir galibiyete imza atmıştı.