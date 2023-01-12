Arkas Spor’dan süper seri geldi

Efeler Ligi'nde zirve yarışı veren Arkas Spor, süper seriye imza attı. Üst üste çıktığı son 5 maçta da yenilgi yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, şimdiye kadar çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak ligde üçüncü sırada kendine yer buldu. Ayrıca Arkas, ligde çıktığı son 5 maçta da mağlubiyet yaşamazken, son yenilgisini ise Kasım 2022'de oynanan Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanında almıştı. Arkas Spor, 15 Ocak Pazar günü Tokat deplasmanında da sahadan galibiyetle ayrılarak zafer serisini altı maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

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