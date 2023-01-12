Ayberk’e Porto kancası

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Manisa FK'nın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı. 18 yaşındaki savunmacıya Ayberk Karapo'ya Porto'nun talip olduğu öğrenildi. Genç savunmacının maçlarını uzun zamandır izleyen Porto ekibinin scoutlarının olumlu rapor verdiği ifade edilirken, başka taliplerin de olduğu kaydedildi. Bu sezon Manisa temsilcisinde gösterdiği performansla formayı kapan ve 20 maçta oynayan Ayberk, 2 gol ile 1 asist ile yıldızlaştı.

"FRANSA'DAN DA TALİBİ VAR"

TEKNİK direktör Levent Eriş, Ayberk için "Ayberk Karapo genç, gelecek vadeden önemli bir potansiyel. Sadece Porto değil, Fransa'dan da oyuncunun takipçileri var" ifadelerini kullandı.