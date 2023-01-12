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Haberler Spor Çeşme Yiğit'le anlaştı

Çeşme Yiğit'le anlaştı

İzmir’i BAL’da temsil eden siyah beyazlı takım, bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar bir dönem G.Saray forması giyen 33 yaşındaki yıldızla anlaştı

12.1.2023

Çeşme Yiğit’le anlaştı

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 10. Grup ekiplerinden Çeşme Belediyespor, transferde bombayı patlattı. İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısını 3. Lig'de Bergama Belediyespor'da geçiren tecrübeli hücumcu Yiğit Gökoğlan ile anlaşmaya vardı. Geçen sezonu Kuşadasıspor'da tamamlayan, ardından sezon başında Bergama'ya transfer olan ve ilk yarıda 12 karşılaşmada forma giyen 33 yaşındaki orta saha, bu süreçte rakip ağlara 2 gol gönderdi.

Manisaspor altyapısında yetişen ve Galatasaray'a kadar yükselmeyi başaran deneyimli isim kariyerinde Orduspor, Kayseri Erciyesspor, Akhisarspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Fethiyespor, Zonguldak Kömürspor, Vanspor FK ve Modafen'de de forma giydi. Yiğit, kariyerinde Spor Toto Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ekiplerinin formalarını terletirken, ilk kez BAL'da görev yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuza şampiyonluk yolunda başarılar dileriz denirken, "Kulübümüz sezonun ilk yarısını 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'da tamamlamış olan hücum oyuncusu Yiğit Gökoğlan ile anlaşmış bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

BERKE ÖZBAY

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