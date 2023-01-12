Talisca trafiği

SUUDİ Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferinin ardından takımdaki bazı yıldız isimlerle yolların ayrılacağına yönelik dedikodular artarak devam ederken bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın yolunun Türkiye'ye düşeceğine yönelik iddialar yine gündemin baş köşesinde yer aldı. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz haftalarda oyuncu için 1,5 yıllık sözleşme teklif ettiği Anderson Talisca'nın Aboubakar'la birlikte eski takımına döneceği ileri sürülse de G.Saray'ın da oyuncuyla ilgili devrede olduğu haberleri trafiği karıştırdı. Al-Nassr'ın Marco Reus için Anderson Talisca'dan vazgeçebileceği iddia edilirken Ronaldo'nun Reus'u tercihini Al-Nassr yönetimine ilettiği gelen haberler arasında. Reus'a yer açmak için Al- Nassr'ın Talisca'dan vazgeçeceği haberleri Galatasaray cephesinde büyük bir heyecana neden oldu. Bilindiği üzere sezon başında Brezilyalı oyuncu ile de görüşülmüş ancak beklenilen cevap alınamamıştı.

ELİNİ ÇABUK TUTACAK

SARI-KIRMIZILI takımın ezeli rakibinden önce elini çabuk tutup transferi sonlandırması sürpriz sayılmayacak. Öte yandan şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş'ın bu transfer için sponsorlardan destek aradığı belirtildi.