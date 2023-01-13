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Haberler Spor Manisa FK bombaladı

Manisa FK bombaladı

13.1.2023

Manisa FK bombaladı

SPOR Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısına iddialı girmek için düğmeye basan Manisa Futbol Kulübü, transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ve Alanyaspor formaları giyen Junior Fernandes'le prensip anlaşmasına vardı. 34 yaşındaki Şilili sol kanat, 2017-2020 yıllarında 2.5 sezon Alanyaspor'un formasını giymiş; Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 108 maçta 37 gol kaydetmişti. Fernandes, 2020-2021 sezonunda ise Başakşehir'de 11 karşılaşmada görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Bonservisi elinde olan Fernandes, son olarak Şili Ligi takımı Club Universidad de Chile formasını giydi.

ÜMİT YÖNEY

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