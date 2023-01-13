Manisa FK bombaladı

SPOR Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısına iddialı girmek için düğmeye basan Manisa Futbol Kulübü, transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ve Alanyaspor formaları giyen Junior Fernandes'le prensip anlaşmasına vardı. 34 yaşındaki Şilili sol kanat, 2017-2020 yıllarında 2.5 sezon Alanyaspor'un formasını giymiş; Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 108 maçta 37 gol kaydetmişti. Fernandes, 2020-2021 sezonunda ise Başakşehir'de 11 karşılaşmada görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Bonservisi elinde olan Fernandes, son olarak Şili Ligi takımı Club Universidad de Chile formasını giydi.

ÜMİT YÖNEY