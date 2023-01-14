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Haberler Spor Aboubakar Beşiktaş’ta

Aboubakar Beşiktaş’ta

14.1.2023

Aboubakar Beşiktaş’ta
Wout Weghourst'un ayrılığı sonrası golcü transferi için gaza basan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Kamerunlu yıldızın Al-Nassr ile fesih görüşmelerinde sona geldiği ve siyah-beyazlıların Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Aboubakar, Beşiktaş'tan yıllık net 2.5 milyon Euro maaş ve maç başı 5 bin Euro ücret alacak.

RAKİP KONYASPOR
Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'de bugün Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak maç 16.00'da başlayacak.
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