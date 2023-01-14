A.Ordu’da Ünal’ın yüzü güldü

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında yarın evinde kendisi gibi düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği ile karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Gökhan Ünal'ın yapılan transferler sonrası yüzü güldü. İzmir temsilcisi Eyüpspor'dan sol kanat Metehan ve sağ bek Erdem, Sakaryaspor'dan orta saha oyuncusu Emirhan, Çaykur Rizespor'dan stoper Selim ve Menemen FK'dan forvet Ali ile anlaşırken, teknik patron Gökhan Ünal istediği futbolcuların takıma kazandırıldığını söyledi.



"MEVCUT KADRO YETERLİ"

"Transferlerin gelişiyle daha güçlü bir takım olduk" diyen teknik direktör Ünal, "Hepsi tanıdığım, düzgün karakterler. Gençlerimize ağabeylik yapacak, örnek olacak futbolcular. Kafamdaki transferleri gerçekleştirdim. Kadroyu yeterli buluyorum" dedi. Takımda Ahmet Dereli ve Yusuf Can'ın tedavileri sürerken Kürşad henüz hazır değil.

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