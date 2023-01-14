Cumartesi heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekipleri, ikinci yarıya birbirinden zorlu maçlarla başlıyor. İlk yarıda üst üste yaşadığı olumsuzluklarla alt sıralardan uzaklaşamayan Altay, bugün saat 16.00'da Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Son iki maçını da kaybeden 21 puanlı Altay,TFF'den de 3 puan silme cezası alırken 32 puanla zirve takibi yapan Samsun önünde sürpriz arıyor. Altay'da sakat Zeki ve kadro dışı kalan Arda yok. İlk yarıda Play- Off hattının dışında yer alan Göztepe ise sahasında kardeş takımı olan Sakarya ile kozlarını paylaşacak.





GÖZ-GÖZ ÇIKIŞ PEŞİNDE

Gürsel Aksel Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. TFF'den 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Göz-Göz, bu maçta da taraftarından yoksun olacak. Sarıkırmızılılarda, takımdan ayrılan Mesut ve Tijanic'in yanı sıra kampa götürülmeyen Hasic yer almayacak. Yeni transfer Ngalina idman eksiği nedeniyle ilk on birde olmayacak.

