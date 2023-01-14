Denizli yıkıldı

SPOR Toto Birinci Lig'de üç maç üst üste kazanan Altaş Denizlispor, 2. devrenin ilk maçında evinde lider Eyüpspor'a mağlup oldu: 1-0.. 38'de Gökhan'ın sol ayakla ceza alanı dışından şutu az farka yandan auta çıktı. 45+3'de Recep orta alanda topla hareketlendi, sağında ki Halil'e pasını aktardı. Topla ceza alnına giren Halil'in kale sahasına çevirdiği top, defans oyuncusu Hakan'ın ayağına çarpıp ağlarla buluştu 0-1. 72'de defanstan seken topu önünde bulan Halil'in vuruşunda, topun önüne yatan Oğuz'a çarpan top kornere çıktı. Maç 1-0 bitti.



■ SEBAHATTİN ALP

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