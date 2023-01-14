Petkim’e sert rakip

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 7 maçta 6 mağlubiyet alıp alt sıralarda kalan Aliağa Petkimspor, bugün evinde zirve yarışındaki Türk Telekom önünde çıkış yakalamaya çalışacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki ilk yarının son karşılaşması saat 15.30'da başlayacak. Petkimspor'un ligde 14 maçta 5, lider Fenerbahçe Beko'yu ikinci sıradan takip eden Türk Telekom'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Müsabakanın biletleri dün satışa çıkarken bugün de 11.30 - 15.30 saatleri arasında Aliağa Belediyesi Spor Salonu gişelerinde satışta olacak. Öte yandan zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları ise 10 TL olarak belirlendi.

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