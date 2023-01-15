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Haberler Spor Pınar KSK hata yapmadı

Pınar KSK hata yapmadı

Pınar Karşıyaka, deplasmanda Konyaspor’u yenerek 2’de 2 yaptı ve zirve yarışını sürdürdü

15.1.2023

Pınar KSK hata yapmadı
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu AYOS Konyaspor Basketbol'u 82-71 yendi. İlk periyodun sonuna doğru aldığı ribaundları iyi değerlendiren Konyaspor Basketbol, ilk çeyreği 20-17 önde kapattı. İkinci periyoda hızlı başlayan Pınar Karşıya, skorda öne geçti ve üstünlüğünü maç boyunca bırakmadı. İzmir ekibi devreye 44-32 önde girerken, üçüncü çeyreği 59-50, müsabakayı da 82-71 kazandı.
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