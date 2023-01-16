Aşigo nihayet

2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devrenin son 5 maçını kaybedip düşme potasına çakılıp kalan Uşakspor, ikinci devreye harika bir başlangıç yaptı, sahasında Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup etti. 37. dakikada Uşak atağında sol kanatta Muzaffer topla buluştu ceza sahası içine girdi, kaleci Zülküf ile karşı karşıya kaldı, plaseledi: 1-0. 56'da Berkay ortaladı, ceza sahası içersinde defansın arasında topla buluşan Ömer sert vurdu: 1-1. 66'da Murad Han penaltı noktasına ortaladı, Ahmet Hakan rövaşata ile topu ağlara gönderdi: 2-1. 90+6'da rakip alanda Resul iki oyuncu ile girdiği pozisyonda direkt kırmızı gördü, maç 2-1 bitti.



SAHA KARIŞTI

Diyarbekirspor'un eşitlik golü sonrası santra yapılacakken Uşakspor tribünlerinden saha içine yabancı madde atılmaya başlandı, bu sırada sahada her iki takım oyuncuları birbirlerine girince ortalık karıştı. Yedek oyuncular da sahaya girdi, güvenlik güçleri tel örgü önünde önlem alıp seyircileri yatıştırmaya çalıştı. Oyun yaklaşık 6 dakika durdu.



■ SERVET SARUN

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