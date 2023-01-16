Buca yenilse de koltuğu bırakmadı

2. Lig'de sezonun ikinci yarısına lider başlayan ve ilk maçında evinde Teco Karacabey Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, iç sahada kaybedilen 2 puana üzüldü. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fırtına, Bursa ekibi karşısında kaybettiği önemli 2 puanla zirve yarışında yara aldı.



SERİYİ SÜRDÜREMEDİ

Yakaladığı 2 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen sarılacivertliler alınan beraberlikle hayal kırıklığı yaşasa da, Kocaelispor'un deplasmanda Kırklarelispor ile yenişememesi sonrası zirvedeki yerini korumayı başardı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, ilk resmi maçların her zaman zorlu geçtiğini söyledi. Kaybedilen puanları mutlaka telafi edeceklerini ve hedeflerinden asla sapmayacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız. Lig uzun bir maraton. Sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağız. Evimizde puan kaybetmek bizi üzüyor ancak ilerleyen haftalarda iyi olacağız" diye konuştu. Öte yandan sezon başından bu yana 20 maçta 7 gol atan ve Karacabey maçında sakatlanarak oyundan çıkan Berke Bıyık'ın durumu hala netlik kazanmadı.





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