Denizli zirvedeki rakiplerine çarpıldı

SPOR Toto 1. Lig'de küme düşme potasında yer alan ve ikinci devreye sahasında lider Eyüpspor'e yenilerek kötü başlayan Altaş Denizlispor, bu sezon zirvede yer alan 8 takımla oynadığı maçlarda gülemedi. Ligin ilk 8 sıradaki rakipleriyle oynadığı 9 karşılaşmada galibiyet elde edemezken, gol dahi atamadı. Eyüpspor'a sezonun ilk haftasında olduğu gibi 1-0'lık skorla boyun eğen yeşil-siyahlılar, şampiyonluk ve Play-Off kovalayan Samsunspor'a 5-0, Keçiörengücü'ne 2-0, Boluspor'a 3-0, Bandırmaspor ve Pendikspor'a 1-0'lık skorlarla boyun eğdi, Bodrumspor ile Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldı. Altaş Denizlispor, ikinci devrenin ikinci maçında 23 Ocak'ta yine zirve mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a konuk olacak, Karadeniz'de sürpriz arayacak. Teknik patron Giray Bulak, "Bizim için her maç final, her puan değerli. Rize'den puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER