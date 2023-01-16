Göz-Göz’de büyük hüsran

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıya Play-Off umuduyla giren Göztepe, sahasında bir yenilgi daha alarak büyük hüsrana uğradı. Gürsel Aksel Stadı'nda Sakaryaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar son derece kritik maçı tek golle kaybederek ilk 7 yolunda umutlarını iyice azalttı. İlk devrenin son maçında yine iç sahada Bodrumspor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar üst üste ikinci mağlubiyetini elde ederek taraftarını da hayal kırıklığına uğrattı. Ligdeki 9. mağlubiyetini alan Göztepe, 24 puanda kalarak Play-Off hattına yaklaşma fırsatını yine tepti.



TARAFTAR OYNANAN OYUNA ÖFKELİ

Ara transferde Ngalina'yı alan Göztepe'nin kadro yetersizliği Sakarya maçında gözler önüne serilirken, taraftarlar da yönetime ateş püskürdü. Başkan Rasmus Ankersen'e sosyal medyadan tepki gösteren bazı taraftarlar acil takviye isterken, bazıları da Göztepe adına sezonun bittiğini ifade etti. Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu maç sonunda, "Göztepe armasını çok daha iyi bir şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Bunun için gereken ne varsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

- GOZGOZ_35: Transfer istiyoruz; Gol yiyoruz hata Emir'de değil, hatalar Ali Akman ve Yalçın'da.

- VECİHİNİNYERİ: Abi haftaya ileri uca ben geçeyim mi? Not: Forma krampon var.

- İRFAN_SİMSAROGLU: Artık bu takımda genç oyunculara yer verelim, sezon bitti bizim için.

- HALUKNOMER: Transfere gerek yok. Takım süper. 24 puan toplamışız. Daha ne isteyeceğiz ki.

- UGURCOLAK1925: Transfer şart, transfer istiyoruz. Yeter!

- MERTTETİKZ: Maalesef beceremedikleri son vuruşlarıyla, kaptırdıkları toplarla, zayıf olan refleksleriyle buram buram kalitesizlik kokuyor futbolcularımız, eğer bir an önce yeni transferler yapılmazsa mucizeler beklemeyelim bu takımdan.

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