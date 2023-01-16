Kaloğlu isyan etti

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor'a 2-1 kaybeden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu isyan bayrağını açtı. Kulübün mali açıdan çok zor günler geçirdiğini vurgulayan genç teknik adam, "İzmir kenti ve Altay camiası bizleri yalnız bıraktı" diyerek tepkisini dile getirdi. Kaloğlu, "İzmir ve Altay camiası kafasını daha ne kadar kuma sokacak? Bu çocuklar ilk yarıda bu kadar olumsuzluğa rağmen kimsenin beklemediği puanlar topladı. Oyuncularımız ne kadar sabredecek? Teklifler var. Hafta içi boşa çıkacak oyuncular var. Futbolcularımızı nasıl tutacağız? İzmir ve Altay'a sesleniyorum. Bu çocuklara da yazık değil mi?" dedi.



"ANALİZE PARAMIZ YETMİYOR"

Sinan Kaloğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Samsunspor'u tebrik ediyoruz. Eşit şartlarda ve kadrolarda değiliz. Stratejimiz yediğimiz gole kadar tuttu. İki golü de kendi kendimize attık. Samsunspor'un çok iyi oyuncuları var. Maçı bırakmadık ve son dakikaya kadar mücadele ettik. Rakibi analiz edecek programa giremiyoruz. Çünkü paramız yetmiyor. Oyuncularımı motive etmekte zorlanıyorum."



TEKNİK HEYETTEN SARI KART İKAZI

TFF Birinci Lig'de zor günler geçiren ligde düşüşe geçen Altay'da Samsun maçında sarı kart gören Efe'nin yanı sıra kaleci Ozan Evrim, Murat Uluç ve Zeki'nin 3'er sarı kartı bulunuyor. Teknik heyet 4 oyuncuyu gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.







SAVUNMA ÇÖKTÜ

Altay, Samsunspor karşısında aldığı yenilgi ile üst üste son üç maçını puansız kapattı. Siyah-beyazlı ekibin bu süreçte savunması da çöktü. Ligde ilk yarının son iki maçında deplasmanda Denizlispor'a 2-1, Tuzlaspor'a ise 4-2 kaybeden Altay son olarak Samsunspor'dan aldığı 2-1'lik yenilgiyle averajını da eksiye düşürdü. Son üç maçta kalesinde 8 gol gören ve rakip fileleri sadece 4 kez sarsan Altay 21 puanda kalırken -1 averajıyla dikkat çekti. Samsunspor'un attığı ilk golde Eric Björkander, ikinci golde de Kutay'ın bariz hatası göze çarparken siyah-beyazlı ekip savunmadaki uyumunu da kaybederek hüsran yaşadı.