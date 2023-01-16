Lider Göztepe’ye Muratpasa çelmesi

TÜRKİYE Kadınlar Voleybol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'a mağlup oldu: 3-2. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki 2. yenilgisini yine Antalya temsilcisi karşısında aldı. Müsabakaya iyi başlayan İzmir'in Sultanları, ilk seti 25-20 kazandı: 0-1. İkinci set nefesleri keserken, ev sahibi ekip 25-23 ile skoru eşitledi: 1-1. Üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan Muratpaşa, 25-18 ile 2-1 öne geçti. Dördüncü sette toparlanan Göz-Göz, 25-22'lik skorla maçı tie-break setine götürdü: 2-2. Tiebreak setinde rakibini yakalayamayan Göztepe, 15-10'luk skorla 3-2 mağlup oldu.

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