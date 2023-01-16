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Haberler Spor Manisa FK’da moraller bozuk

Manisa FK’da moraller bozuk

16.1.2023

Manisa FK’da moraller bozuk
Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıda Play-Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, ilk maçında Dyorex Boluspor deplasmanından kötü bir mağlubiyetle ayrıldı. Sahaya mutlak galibiyet için çıkan siyah-beyazlılar 1-0 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı. Üst üste yediği gollerle sahadan 3-1 yenik ayrılan Manisa FK, ilk 7 yolunda ağır yara aldı. Teknik direktör Levent Eriş, maçın ilk yarısında oynadıkları futbolla yenilgiyi akıllarının ucuna dahi getirmediklerini söyledi. Yedikleri gollerin bireysel hatalardan kaynaklandığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Futbol küçük ayrıntılarda gizli. Maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İstediğimiz ve beklediğimiz bir sonuç değildi. Önümüzdeki haftayı bay geçireceğiz. Aramıza katılacak 1 ya da 2 oyuncumuz olacak. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda kaçırdığımız pozisyonları da gole çevireceğimizi düşünüyorum" dedi.
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