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Haberler Spor Menemen FK paraşütsüz

Menemen FK paraşütsüz

İlk yarının son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen İzmir ekibi, ikinci devreye de mağlubiyetle başladı.

16.1.2023

Menemen FK paraşütsüz
TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İzmir ekibi Menemen Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'a 4-0 yenilerek hüsran yaşadı. Sezonun ilk yarısında son 7 maçta 5 yenilgi ve 2 beraberlik elde edip üst sıralardan uzaklaşan sarılacivertliler, ikinci yarıya da kötü başladı.

GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI
İstanbul deplasmanından farklı mağlubiyetle dönen sarı-lacivertli İzmir temsilcisi galibiyet hasretini 8 karşılaşmaya çıkarıp düşme hattına yaklaştı. Mali sıkıntılarla da boğuşan İzmir ekibinden alacakları ödenmeyen bazı futbolcular da birer birer takımdan ayrıldı. Büyük sıkıntılar yaşayan İzmir temsilcisinde oyuncuların bir bölümünün sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi bekleniyor.
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