Menemen FK paraşütsüz

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İzmir ekibi Menemen Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'a 4-0 yenilerek hüsran yaşadı. Sezonun ilk yarısında son 7 maçta 5 yenilgi ve 2 beraberlik elde edip üst sıralardan uzaklaşan sarılacivertliler, ikinci yarıya da kötü başladı.



GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI

İstanbul deplasmanından farklı mağlubiyetle dönen sarı-lacivertli İzmir temsilcisi galibiyet hasretini 8 karşılaşmaya çıkarıp düşme hattına yaklaştı. Mali sıkıntılarla da boğuşan İzmir ekibinden alacakları ödenmeyen bazı futbolcular da birer birer takımdan ayrıldı. Büyük sıkıntılar yaşayan İzmir temsilcisinde oyuncuların bir bölümünün sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi bekleniyor.

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