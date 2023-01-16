Pınar Karşıyaka ligde çok farklı

Avrupa'da en büyük hedefi olan FIBA Şampiyonlar Ligi'ne art arda ikinci sezon Play- In'de veda eden Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise zirve yarışında. Ligde önceki gün deplasmanda devrenin son sınavında Ayos Konyaspor'u da 82-71 mağlup eden Karşıyaka, son 9 maçta 8. galibiyetini aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısını 15 maçta 11 galibiyetle zirve yarışında tamamladı. Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, Konya deplasmanındaki galibiyetin ardından, "Hafta içinde moral bozucu bir mağlubiyet almıştık. Avrupa'da son 16'ya kalmak istiyorduk ama beceremedik. Gün itibariyle ligde üçüncü sıradayız. Aynı zamanda Türkiye Kupası oynayacağız. Dolayısıyla bir an önce odaklanmamız lazımdı, bunu başardık. Mental açıdan zor bir maç oldu ama takım olarak reaksiyon gösterdik. Artık lig ve kupa ile ilgili planlarımıza konsantre olacağız" açıklamasını yaptı.

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