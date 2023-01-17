A Spor’da Kupa heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile bugün karşılaşacak. Beşiktaş ise yarın Ankaragücü'nün konuğu olacak. Turun son karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Rizespor'u ağırlayacak. Tek maç usulüne göre yapılacak mücadelelerin kazananları adını çeyrek finale yazdıracak. Tüm karşılaşmaları A Spor canlı olarak yayımlanacak.

ASLAN'IN RAKİBİ ALANYA

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde bugün Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, A Spor'dan yayımlanacak. Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor. Günün diğer maçlarında ise saat 14.30'da Sivasspor- Karacabey Belediye ve 17.30'da Antalyaspor- Kayserispor maçları oynanacak.