Altekma nereye!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezona Play-Off iddiasıyla giren Altekma, ateş hattından bir türlü çıkamadı. Son olarak ligin 15. haftasında Cizre Belediye'ye sahasında 3-0 mağlup olan İzmir temsilcisinde kara bulutlar dağılmıyor. Ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, topladığı 8 puanla 13. sırada yer alıyor. Altekma bu süreçte 12 set alırken rakiplerine 40 set verdi.

PAZAR GÜNÜ ZOR VİRAJDA

Üst üste 10 yenilgi alan Altekma, sadece Tokat Plevne ve Hekimoğlu'nu mağlup edebildi. Lacivert-beyazlılar, Arkas ve Cizre Bld'ye iki maç olmak üzere sırasıyla Bursa BŞB, Develi Bld, Hatay BŞB, TÜRŞAD, Halkbank, Spor Toto, Ziraat Bankkart, G.Saray ve F.Bahçe'ye mağlup oldu. İzmir ekibi, 23 Ocak Pazar günü Tokat Plevne'yi deplasmanda yenerek çıkışa geçmek istiyor. Altekma, Tokat'ı yenip 11 puanla bir üst sırasında yer alan Develi Belediye'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

OGÜN ÖZDEMİR