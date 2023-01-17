Bodrumspor tam gaz

Spor Toto Birinci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bodrumspor, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek tam gaz yoluna devam etti. Ligde son 5 maçın 4'ünü kazanarak ilk 2 iddiasını ortaya koyan yeşil-beyazlılar, rakipleri Samsunspor ve Bolu'nun da kazandığı haftada hata yapmadı ve averajla 3. sıradaki yerini korudu.

İSMET TAŞDEMİR'DEN ÖZELEŞTİRİ

35 puana yükselen Ege ekibi zirvedeki Eyüpspor'u 6 puan geriden takibini sürdürürken, en yakın rakipleri Keçiörengücü ve Bolu'nun da 2 puan önünde yerini aldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, ilk yarıda sergilenen futboldan memnun olmadığını dile getirerek öz eleştiri yaptı. Taşdemir, "İlk yarı golü bulduk, bundan sonraki süreçte oynanan oyundan hiç memnun değilim, inanılmaz pas hataları yaptık. İkinci yarı başında çok net bir gol pozisyonu verdik ama bundan sonra tüm ipleri elimize aldık. Doğru geçişlerle skoru da bulduk. Önemli bir maç ve deplasmandı. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.