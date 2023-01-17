Manisa FK’da Fernandes tamam

Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ara transfer döneminde Şilili hücum oyuncusu Junior Fernandes'i kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar 36 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Fernandes, Manisa ekibinin devre arasında takıma yaptığı ilk takviye oldu. İmza törenine Manisa FK Başkan Vekili Engin Atlı da katıldı.

'KATKI VEMEK İÇİN GELDİM'

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Fernandes, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok heyecanlıyım. Daha önce Süper Lig'de çok güzel sezonlar yaşadım. Türkiye'deki hikayeme Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için devam edeceğim. Hedefimiz Süper Lig olacak ve en kısa sürede takımıma katkı sağlayarak bu hedefe ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Ülkemizde daha önce Süper Lig'de Alanya ve Başakşehir formalarını terleten tecrübeli futbolcu, son olarak Şili ekiplerinden U. de Chile'de görev almıştı. Yıldız oyuncu, Şili'de iki sezonda 42 maçta görev alırken rakip ağları 7 kez sarstı.

CİSSOKHO İMZA ATTI VE KİRALANDI

Sezonun ilk yarısında Manisa FK U-19 Takımı'nın formasını giyen Senegalli ön libero Mamadou Cissokho ile profesyonel sözleşme imzalandı. Manisa FK, sezon başında U-19 takımına dahil ettiği Senegalli ön libero Mamadou Cissokho'yu A takıma dahil etti. İmza töreni sonrası Cissokho, sezon sonuna kadar Kosova'nın KF Liria takımına kiralandı.

CÜNEYT HASÇELİK