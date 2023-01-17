Trabzonspor’un iki farklı yüzü

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor, üst sıradaki takımlara geçit vermiyor. Ligin ilk yarısını 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 32 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, ilk 8 içindeki takımlarla oynadığı 7 karşılaşmada sadece 1 yenilgi yaşadı. Bordo- mavililer, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 12 puan elde etti. Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 4. sıradaki Adana Demirspor deplasmanında 3-2'lik sonuçla yaşadı. Bordo-mavili takım, ilk 8 haricindeki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken 13 puan yitirirken zirve yarışında ağır yara aldı.

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