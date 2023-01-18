Altınordu’ya Kaptan güvencesi

Spor Toto 1. Lig'de ikinci devrenin ilk maçında evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek 9 haftalık galibiyet hasretini sonlandıran Altınordu'da kaptan güvence verdi. İzmir temsilcisinin tecrübeli kaptanı Ahmet İlhan Özek, "Altınordu'yu hak etmediği yerden bir an önce uzaklaştıracağız" diyerek taraftarların yüreğine su serpti. Uzun bir aradan sonra tekrar 3 puanla tanıştıkları için mutlu olduklarını belirten Ahmet İlhan, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Hem ikinci yarının ilk maçı hem de yeni yılın ilk maçında sahadan 3 puanla ayrılmayı bildik" dedi.

BELÇİKA'DA SUNUM

Devre arasında gelen oyuncuların takıma katkı yaptığını ifade den tecrübeli sağ kanat oyuncusu, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan devre arasında nokta transferler yaptı. Güçlü bir ekip olduk. Altınordu'yu hak etmediği bu yerden bir an önce uzaklaştıracağız" mesajı verdi. Altınordu Avrupa Direktörü Murat Korkmaz ve Futbol Akademisi İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, Belçika'da KRC Genk kulübünün organize ettiği Top Tournament Event'e katıldı. Altınordulu yöneticiler 6-9 Nisan'da gerçekleştirecek U12 İzmir Cup Turnuvası hakkında katılımcıları da bilgilendirdi.