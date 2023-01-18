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Galatasaray çeyrek finalde

Sarı-kırmızı takım, Corendon Alanyaspor’u deplasmanda yenerek bir üst tura yükselmeyi başardı. Aslan, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Güney ekibini Nelsson ve Mertens'in golleriyle eledi. Turuncu-yeşilli takımın tek sayısı ise 67'de Cavaleiro'dan geldi

18.1.2023

Galatasaray çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi. 16. dakikada sağ kanattan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, Nelsson'ın uçarak kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 38'de sol çaprazda topla buluşan Mertens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. 67'de sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa vuran Cavaleiro, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2. 79'da Yunus'un pasıyla buluşan Barış Alper'in sert şutunu Runarsson taça çeldi.

SON ANLAR NEFES KESTİ
81'de Candeias'ın ortasında Ahmed Hassan'ın vuruşunu Okan kornere çeldi. 89'da Lusamba'nın açtığı ortada savunmadan seken topa Oğuz vole ile vururken meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. İki takımın da çabaları gol getirmedi ve maçı 2-1 alan G.Saray, adını çeyrek finale yazdırdı.

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