İzmirspor çok iddialı geliyor

İZMİR Süper Amatör Küme 3. Grup'ta mücadele eden İzmirspor, ligin bitimine iki hafta kala Play-Off'u garantilemeyi başardı. İzmir temsilcisi, geride kalan 16 karşılaşmada 13 galibiyet alırken, rakipleriyle 2 kez yenişemedi ve sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, son iki haftaya 41 puanla ve en yakın rakibi 34 puanlı Güzelbahçe Belediyespor'un 7 puan önünde girdi ve Bölgesel Amatör Lig'e göz kırptı. İzmir temsilcisi başarılı grafiğinin yanında, hem hücum hem de savunmadaki görüntüsüyle de fark yarattı. Lacivert-beyazlı İzmir ekibi, 16 maçta rakip ağları 49 kez sarsarken grubunun en fazla gol atan takımı, kalesinde gördüğü 7 golle de en az gol yiyen takım unvanının da sahibi oldu

BERKE ÖZBAY