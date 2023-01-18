Kartal zor virajda

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, bugün Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'nda bugün saat 17.45'te başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak. Maçı A Spor canlı olarak yayımlayacak. İki ekip, 86 yıllık geçmişe sahip rekabette Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 9'a 3 galibiyet üstünlüğü bulunan kupa maçlarında 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 16 gol kaydederken, kalesinde 10 gol gördü.

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