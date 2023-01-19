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Haberler Spor ‘Hedef seriyi sürdürmek

‘Hedef seriyi sürdürmek

19.1.2023

‘Hedef seriyi sürdürmek
Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 6 maçtan 4 galibiyet çıkartarak uzun bir süredir yenilgi yüzü görmeyen Bodrumspor, gözünü bu hafta evinde Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, iyi bir ekibe sahip olduklarını belirterek, "Takımımdan memnunum. Oyuncularımın hepsi canla başla çalışıyor. İyi bir seri yakaladık, devamını getirmek istiyoruz" dedi. Keçiörengücü sınavı sonrası Eyüp ve Adanaspor deplasmanlarına çıkacak olan Ege ekibi Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.
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