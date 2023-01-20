Kaf-Kaf kritik virajda

Avrupa defterini kapatan ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne odaklanan Pınar Karşıyaka'yı zirve yarışında zor bir periyot bekliyor. Büyükçekmece Basket ve Ayos Konyaspor engellerini geçen yeşil-kırmızılılar, önündeki 5 maçın 3'ünü içeride oynasa da rakiplerin hem küme hattında hem de zirve mücadelesinde olması dikkat çekiyor.

Kaf-Kaf öncelikle bu hafta Ege derbisinde 15. sıradaki Manisa BŞB ile kozlarını paylaşacak. Ardından önce İzmir'de Galatasaray NEF'i konuk edecek, bu maçtan iki gün sonra ise son sıradaki Beşiktaş Emlakjet ile yine evinde karşılaşacak. Bu 5 maçlık periyotta ilk 8 dışında sadece Tofaş ile karşılaşacak olan KSK, peşi sıra Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Oynadığı son 9 karşılaşmada sadece 1 mücadeleden yenik ayrılan yeşil-kırmızılıların bu periyotla birlikte zirve mücadelesindeki iddiasının da şekillenmesi bekleniyor. Kaf-Kaf 9 maçlık bölümde Yukatel Merkezefendi Bld., Anadolu Efes, Aliağa Petkim, Darüşşafaka, Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol ve Ayos Konyaspor Basketbol engellerini geçmiş, sadece Bahçeşehir Koleji'ne mağlup olmuştu.

BERKE ÖZBAY