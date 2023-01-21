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Haberler Spor Aydın filede güldü

Aydın filede güldü

Sultanlar Ligi’nde dün Kuzeyboru ile deplasmanda karşı karşıya gelen Ege ekibi rakibini yenerek 6. galibiyeti aldı

21.1.2023

Aydın filede güldü
VOLEYBOL Misli.com Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yenmeyi başardı. Karşılaşmaya etkili başlayan Ege ekibi, ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci bölümde de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Aydın'ın Sultanları, bu seti de 25-21 kazanarak skoru 2-0'e getirdi. Ev sahibi İstanbul temsilcisi, üçüncü seti 25-21 alarak umutlandı: 2-1. Ancak son sette hata yapmayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, son bölümü 25-20, maçı da 3-1 kazanarak haftayı kayıpsız atlattı. Galibiyet sayısını 6'ya çıkaran Aydın temsilcisi, ligde dokuzuncu sıraya yükselip rakibini altına aldı
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