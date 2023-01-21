Aydın filede güldü

VOLEYBOL Misli.com Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yenmeyi başardı. Karşılaşmaya etkili başlayan Ege ekibi, ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci bölümde de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Aydın'ın Sultanları, bu seti de 25-21 kazanarak skoru 2-0'e getirdi. Ev sahibi İstanbul temsilcisi, üçüncü seti 25-21 alarak umutlandı: 2-1. Ancak son sette hata yapmayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, son bölümü 25-20, maçı da 3-1 kazanarak haftayı kayıpsız atlattı. Galibiyet sayısını 6'ya çıkaran Aydın temsilcisi, ligde dokuzuncu sıraya yükselip rakibini altına aldı

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