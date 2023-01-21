Kupa kuraları 24 Ocak’ta çekilecek

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak Salı günü belirlenecek. A Spor'dan canlı yayınlanan organizasyonun çeyrek ve yarı final kura çekimi, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak. Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları 25, 26 veya 27 Nisan'da oynanacak.

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