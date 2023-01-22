Akigo’yu Yıldırım çarptı

3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren, geçen hafta deplasmanda Malatya Arguvan SK'ya yenilip ikinci yarıya kötü başlayan Akhisarspor, evinde Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenilerek umut tüketti. 9. dakikada Serkan'ın kazandığı topla kontratağa çıkan Akhisarspor'da sağ kanattan ceza sahasına giren Turhan'ın yerden ortasına altıpas içinde Yusuf Kanal'ın kötü vuruşunda top yandan auta çıktı. 14. dakikada Osman'ın kornerden ceza sahasına yaptığı ortada boşta kalan topa Doğukan'ın dokunuşunda kaleci Batuhan çizgiden çıkardı. Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmadı.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

56. dakikada Eren'in pasında Emirhan'ın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Batuhan kornere çeldi. 64. dakikada Osman'ın ceza sahasına yaptığı ortada Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 71. dakikada konuk takım golü buldu.

Bu dakikada Eren'in arapasında sağ kanattan hareketlenen Emirhan'ın ceza sahasına yerden ortasında 2 dakika önce sahaya giren Kerem, düzgün vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 75. dakikada Fatih'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Batuhan topu kontrol etti. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi, Akhisar 1-0 kaybetti, galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Akhisarspor bu sonuçla 14 puanda kalırken, Bursa Yıldırımspor ise 23 puana yükseldi.

KENAN MOLLA