Ayağının tozuyla maç kadrosuna girdi

BEŞİKTAŞ'IN yeniden anlaşma sağladığı Vincent Aboubakar, rötar yaparak önceki sabaha karşı İstanbul'a gelirken, Kayseri maçı kadrosuna da dahil oldu. Son olarak Al Nassr ekibinde forma giyen Kamerunlu futbolcu, 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllığına resmi sözleşmeye imza attı. Beşiktaş'a üçüncü kez dönen 30 yaşındaki futbolcu BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla bir araya geldi. Kamerunlu futbolcu, dün Kayserispor deplasmanı kafilesine dahil olarak Kayseri'ye gitti. Beşiktaş, bugün Kayseri Stadyumu'nda saat 16.00'da Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kartal'da Josef'in yanı sıra uzun zamandır sakat olan ve yeni yeni idmanlara çıkmaya başlayan Ghezzal da Kayseri'de olmayacak. Ankaragücü maçında sakatlanan Cenk Tosun'un durumu ise belirsiz.

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