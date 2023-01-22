Gitti gidiyor

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Ekvadorlu golcü Valencia, bu sezon 15 maçta 15 gol ve 4 asistle takımına büyük katkı yaptı.

22.1.2023

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SPOR Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin en golcü ismi Enner Valencia'ya İspanyol devi Barcelona talip oldu. İspanyol basınına göre; Memphis Depay'ı Atletico Madrid'e gönderen Barcelona, sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Enner Valencia için harekete geçti. İspanya La Liga devinin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edilirken, oyuncunun menajeriyle de ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Bu arada İspanyol basınını F.Bahçe'nin de kalede Altay Bayındır'a alternatif yaratmak için Barça'dan geçen sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena'ya talip olduğunu iddia etti. Valencia'nın İspanyol devine transferinin gerçekleşmesi halinde Pena'nın da kiralık olarak İstanbul'a gönderilmesinin ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.
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