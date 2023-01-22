Manisa’dan kritik zafer

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kurtuluş savaşı veren Manisa BŞB, büyük sertlik ve çekişme içinde geçen maçta Pınar Karşıyaka'yı 80-76 yenip 5. galibiyetini aldı. Karşılıklı üçlerle başlayan maçta 3. dakika 8-8 eşitlikle tamamlandı. İlk çeyreğin son bölümünde KSK kontrolü eline geçirdi ve periyodu 24-18 önde bitirdi. İkinci çeyrekte Cruz ile etkili olan yeşil-beyazlılar, son 5 dakikada31-31 eşitlikliği sağladı. İki takım da farkın açılmasına izin vermedi ve ilk yarı 43-41 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçildi.

Üçüncü çeyrekte vites artıran Manisa BŞB, Gani ve Anosike'nin sayıları ile ilk 3 dakikayı 51-44 önde geçti. Angola ve Kuzminskas ikilisinin bu bölümdeki etkili performansı KSK'yi 26. dakikada 52-51 öne taşıdı. Son 1 dakikaya da 58-58 eşitlikle girildi. Çeyreği 62-61 Manisa BŞB önde tamamladı. Son çeyreğe Manisa, 4-0'la başlayıp skoru 66-61'e getirdi. Manisa BŞB basit top kayıplarına rağmen son 6 dakikaya 71-65 önde girdi. Angola'nın smaçları ile 5 dakika kala skoru 71-67'ye getirdi, ardından Troy Selim Şav'ın bu periyoddaki ikinci üçlüğü geldi: 74-67. 59 saniye kala McCollum'un üçlüğü heyecanı arttı: 78-76. Cruz'un kaçan atışından sonra Karşıyaka topu çembere gönderemedi, 8 saniye kala çizgiye giden Cruz 2/2 isabetle Manisa BŞB'yi zafere taşıdı: 80-76.