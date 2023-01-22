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Manisa’dan kritik zafer

Süper Lig’de kümede kalma hesapları yapan yeşil-beyazlılar Pınar Karşıyaka önünde müthiş bir galibiyete imza atıp kurtuluş yolunda önemli bir galibiyet aldı

22.1.2023

Manisa’dan kritik zafer

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kurtuluş savaşı veren Manisa BŞB, büyük sertlik ve çekişme içinde geçen maçta Pınar Karşıyaka'yı 80-76 yenip 5. galibiyetini aldı. Karşılıklı üçlerle başlayan maçta 3. dakika 8-8 eşitlikle tamamlandı. İlk çeyreğin son bölümünde KSK kontrolü eline geçirdi ve periyodu 24-18 önde bitirdi. İkinci çeyrekte Cruz ile etkili olan yeşil-beyazlılar, son 5 dakikada31-31 eşitlikliği sağladı. İki takım da farkın açılmasına izin vermedi ve ilk yarı 43-41 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçildi.

Üçüncü çeyrekte vites artıran Manisa BŞB, Gani ve Anosike'nin sayıları ile ilk 3 dakikayı 51-44 önde geçti. Angola ve Kuzminskas ikilisinin bu bölümdeki etkili performansı KSK'yi 26. dakikada 52-51 öne taşıdı. Son 1 dakikaya da 58-58 eşitlikle girildi. Çeyreği 62-61 Manisa BŞB önde tamamladı. Son çeyreğe Manisa, 4-0'la başlayıp skoru 66-61'e getirdi. Manisa BŞB basit top kayıplarına rağmen son 6 dakikaya 71-65 önde girdi. Angola'nın smaçları ile 5 dakika kala skoru 71-67'ye getirdi, ardından Troy Selim Şav'ın bu periyoddaki ikinci üçlüğü geldi: 74-67. 59 saniye kala McCollum'un üçlüğü heyecanı arttı: 78-76. Cruz'un kaçan atışından sonra Karşıyaka topu çembere gönderemedi, 8 saniye kala çizgiye giden Cruz 2/2 isabetle Manisa BŞB'yi zafere taşıdı: 80-76.

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